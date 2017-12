Forças da Ucrânia matam separatistas em cidade do leste do país

Jornalistas da Reuters viram um destacamento militar ucraniano com cinco veículos blindados para transporte de tropas tomar um posto de controle em uma estrada ao norte da cidade ao final da manhã, após o local ter sido abandonado por separatistas, que atearam fogo a pneus enquanto se retiravam.

Nenhum tiro foi ouvido durante a ação, mas o Ministério do Interior da Ucrânia disse que suas forças e tropas do Ministério da Defesa mataram "até cinco terroristas" ao destruir três postos de controle de militantes a nordeste do centro da cidade.

Uma porta-voz dos separatistas em Slaviansk disse pela manhã que dois combatentes foram mortos em um confronto na mesma área, próxima a uma estrada que leva à cidade de Sviatogorsk.

O governo da Ucrânia disse ter retomado Sviatogorsk das mãos de homens armados na quarta-feira, enquanto reativava sua operação "antiterrorista" para recuperar o controle do leste russófono.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não ficou claro se tropas ucranianas se preparavam para arriscar uma invasão a Slaviansk, uma cidade de 130 mil habitantes que se tornou o refúgio militar de um movimento que busca a anexação por Moscou das regiões industriais e russófonas no leste da Ucrânia.