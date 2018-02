Forças do Iêmen bombardeiam cidade e matam 5 Forças do governo iemenita bombardearam a cidade de Taiz na madrugada desta quinta-feira, matando pelo menos cinco civis, segundo fontes médicas. Na capital, Sanaa, os grupos de oposição e o partido do presidente Ali Abdullah Saleh, que renunciou na semana passada, fecharam um acordo para a formação de um governo interino.