Forças iniciam ocupação do Complexo da Maré no domingo Cerca de mil homens de batalhões especializados da Polícia Militar ocuparão, no fim da madrugada do próximo domingo, 30, todas as favelas do Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Os policiais terão o apoio de blindados da Marinha e veículos aéreos não tripulados (Vants) da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal. Helicópteros da PM também serão utilizados na incursão - inclusive o modelo blindado, conhecido como Caveirão do Ar.