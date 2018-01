Forças sauditas matam 4 militantes em Awamiya

As tropas invadiram um esconderijo em Awamiya e mataram os quatro em uma troca de tiros.

Os mortos estariam por trás do assassinato de um membro das forças de segurança no último domingo, disse um porta-voz do ministério, segundo a agência de notícias estatal saudita SPA.

Awamiya tem sido uma área de inquietação entre xiitas sauditas desde o início de protestos em 2011. As manifestações pedem o fim da discriminação contra aquela facção do islamismo e reformas democráticas na monarquia sunita.

(Reportagem de Amena Bakr)