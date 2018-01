Forças ucranianas e rebeldes se enfrentam perto de fronteira russa

De acordo com a fonte, combatentes separatistas fizeram disparos de morteiros contra forças do governo e guardas ucranianos na fronteira durante a noite, perto da cidade de Luhansk. Não foram dados detalhes sobre baixas entre os rebeldes, que se opõem ao governo central de Kiev, pró-ocidente.

Os insurgentes dizem que forças do governo estão bombardeando suas posições esta semana, incluindo áreas no entorno da cidade de Slaviansk, palco de alguns dos combates mais pesados desde o início do levante separatista, em abril, na região leste cuja maioria da população é de língua russa.

O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, ordenou que as forças do governo retomem o controle da fronteira, depois que as autoridades ucranianas e os Estados Unidos acusaram a Rússia de enviar combatentes e armas, incluindo tanques, para o território ucraniano. O governo russo nega que esteja dando apoio militar aos rebeldes.

Na segunda-feira, Poroshenko disse que as forças do governo ucraniano já haviam retomado o controle de mais de 250 quilômetros da fronteira terrestre com a Rússia, que se estende por quase 2.000 quilômetros.

(Reportagem de Pavel Polityuk)