Forças ucranianas expulsam rebeldes pró-Rússia de porto estratégico

Os avanços representam uma vitória expressiva para o governo central, pró-europeu, em sua operação militar para esmagar a rebelião separatista iniciada no leste da Ucrânia em abril e manter unido o país, de 45 milhões de habitantes.

"Às 10h34 (4h34 no horário de Brasília) a bandeira ucraniana foi içada na Prefeitura em Mariupol", disse o ministro do Interior, Arsen Avakov, no Facebook, menos de seis horas depois do início da investida contra a cidade de 500.000 habitantes, que é o maior porto ucraniano no Mar de Azov.

Pelo menos cinco separatistas e dois militares ucranianos foram mortos na batalha ocorrida antes da fuga dos rebeldes.

Mariupol, que mudou várias vezes de mãos ao longo do conflito, é estrategicamente importante porque ali passam muitas estradas na fronteira sul com a Rússia, as quais conduzem ao restante da Ucrânia, e aço é exportado por seu porto.