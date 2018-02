Ford faz recall de 129 mil sedans; rodas podem se soltar

Esses carros, nos anos-modelo 2010 e 2011, são equipados com rodas de aço aro 17 polegadas. A Ford disse que os parafusos das rodas podem se partir, causando instabilidade aos carros. Se ignoradas, as rodas podem se soltar com o carro em movimento, de acordo com o texto da National Highway Traffic Safety Administration em sua página na Internet.

Os problemas podem ser causados por pastilhas de aço das rodas de aço ou pelos discos de freio traseiros que foram construídos incorretamente e podem não apoiar a roda de forma adequada, disse a Ford.

Em 30 de setembro, a Ford encontrou um caso em que a roda da frente caiu e cinco casos em que as rodas traseiras se desprenderam, o que possívelmente foram devido a esses problemas.

Os carros foram produzidos na unidade de Hermosillo, no México em abril de 2009 e entre novembro e dezembro de 2010. Os carros equipados com rodas de liga leve não foram afetados.

A Ford disse que 128.616 carros são afetados pelo recall.