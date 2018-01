Formato: escolha bem para não se arrepender Ninguém consegue andar com uma calça muito apertada ou uma jaqueta que deixa o umbigo à mostra. Na hora de comprar um fone de ouvido o conforto deve ser levado em consideração, do mesmo modo como se compra uma roupa nova. Os earbuds são os fones pequenos que acompanham os aparelhos tocadores de MP3 mais comuns e têm encaixe na parte mais externa do canal auditivo. É importante que eles não sejam largos nem irritem as paredes do ouvido. Na hora de escolher um desses modelos, verifique se ele vem com espumas de revestimento e se é possível comprá-las e trocá-las com facilidade.O ideal é testar os fones no local onde eles estão à venda. Já os fones de modelo in ear (intra-auriculares) são introduzidos ainda mais fundo no canal auditivo – o que pode ser desconfortável e até mesmo incômodo para quem não está acostumado. Com esses fones, o isolamento do som externo é bem maior, porém o desconforto às vezes pode prevalecer caso o material de revestimento da ponta dos fones for de má qualidade. Para quem pensa em dar uma chance a intra-auriculares, vale procurar por aparelhos com uma espécie de espuma especial moldável ao formato das orelhas. Os fones em formato de tiara ainda são os mais confortáveis para quem não liga em atrair atenção alheia. Vale notar o formato da concha dos fones: as que cobrem totalmente o ouvido tendem a captar menos ruídos externos. Hastes com material muito duro ou apertado podem dar uma literal dor de cabeça a quem apenas quer curtir seu sonzinho. F.P.