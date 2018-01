Formigas para temperar e divertir Já que não é possível trazer as maniuaras e saúvas da dona Brazi – quituteira do Amazonas que serviu formigas crocantes em molho de tucupi preto no evento Paladar – Cozinha do Brasil, em junho –, estas formigas gigantes vão dar uma pitada extra de sabor a sua comida. O conjunto com saleiro e pimenteiro de porcelana está à venda por R$ 48, na loja Oren (R. Augusta, 2.409, Jardim Paulista, 3062-8669).