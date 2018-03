FÓRMULA 1-Hamilton larga na pole no GP da Espanha; Massa é 9º

Seu colega de equipe, Nico Rosberg, que está quatro pontos à frente de Hamilton mas terminou em segundo nas três últimas provas, ficou com a segunda posição, e o australiano Daniel Ricciardo larga em terceiro para a atual campeã Red Bull.

Hamilton, comemorando sua quarta pole da temporada e 35ª da carreira com um tempo de 0,168 segundo mais rápido que o do alemão, irá tomar a liderança geral de Rosberg se vencer pela primeira vez no Circuito da Catalunha.

"Não sabia se conseguiria, mas bem no final tinha que tirar tudo e mais alguma coisa do carro", disse Hamilton, que foi mais lento que Rosberg na última sessão de treino.

"Ter o tipo de desempenho que temos é algo que eu desconhecia. Estou maravilhado, muito feliz", acrescentou o campeão de 2008, cuja equipe tem sido dominante --conquistou todas as poles e corridas do ano até agora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fernando Alonso, vencedor em casa no ano passado, classificou sua Ferrari em sétimo, atrás do companheiro de escuderia Kimi Raikkonen, na sexta colocação do grid.

O finlandês Valtteri Bottas larga em quarto com sua Williams, e seu companheiro de time, o brasileiro Felipe Massa, larga na nona posição. O francês Romain Grosjean obteve a quinta colocação para a Lotus.

Sebastian Vettel, tetracampeão com a Red Bull, parou na pista na parte final da sessão e sai em décimo.

Vettel estreou um chassi diferente para a etapa europeia do campeonato depois de um início de campanha difícil nas quatro primeira corridas na Ásia e no Oriente Médio, mas sua sorte, se mudou, foi para pior.

Ele só conseguiu fazer quatro voltas no treino de sexta-feira antes de encostar com um problema técnico, e no sábado o azar voltou no momento crucial.

"Saí dos boxes e perdi a segunda marcha", disse o piloto de 26 anos, que vem sendo eclipsado pelo novo colega Ricciardo.

"Estava claro que havia um problema, mas eu ainda tinha a terceira marcha em diante, então pensei em tentar sem a segunda. Mas na primeira curva tinha perdido todas as marchas".

A McLaren, sem nenhum ponto até o momento, também teve problemas. O novato dinamarquês Kevin Magnussen não conseguiu marcar tempo na segunda fase por culpa de uma unidade de energia e se classificou em 15º. Seu colega Jenson Button irá largar em oitavo.

A sessão teve duas bandeiras vermelhas, a segunda desencadeada pela pane de Vettel e a primeira logo no começo, quando o venezuelano Pastor Maldonado bateu sua Lotus no muro.

Maldonado sairá na lanterna do grid, ao lado da Toro Rosso de Jean-Eric Vergne, que recebeu uma penalidade de dez posições por uma saída perigosa dos boxes na sexta-feira.