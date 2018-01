Fortaleza pode ficar sem ônibus no dia do jogo do Brasil

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará (Sintro), Domingos Neto, o sindicato patronal rompeu com a mesa de negociações.

Uma outra assembleia marcada para as 16 horas desta quarta deverá ratificar a decisão. Domingos Neto disse que a greve só será suspensa caso haja propostas e acordo nas próximas 72 horas.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus), Dimas Barreira, considera as propostas do Sintro "irreais''. Ele pede que sejam apresentadas novas.

Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 18%, cesta básica de R$ 120, revisão da jornada de trabalho e maior segurança nos coletivos. Os empresários apresentam proposta de reajuste salarial de 6,67%.