Forte da Guerra Civil americana vai a leilão online Um forte da Guerra Civil está à venda na eBay. Fort Montgomery, construído em 1844, abrigou soldados durante a guerra, mas nunca assistiu a uma batalha. "Esta é a primeira vez em que ele vai à venda formalmente", disse Victor Podd , cuja família possui a propriedade há 23 anos. O forte de pedra fica numa ilha do Lago Champlain, no norte do Estado de Nova York, e se liga à terra firme por uma ponte de 700 metros. O pacote à venda na internet inclui 2.100 metros de frente para o lago e 279 acres de terra firme adjacente. Neste sábado, o lance Amis alto chegava a US$ 1 milhão. Em 1935, cerca de 80% da estrutura foi demolida, e desde então o local sofreu com vandalismo. O pai de Podd comprou o forte e a terra ao redor para construir a sede de uma empresa. Há alguns anos, o governo estadual rejeitou uma oferta da família para doação da propriedade.