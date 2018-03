Forte neblina fecha Aeroporto Santos Dumont, no Rio O Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, está fechado para pousos e decolagens desde as 6h18 deste sábado, 29, devido a um forte nevoeiro. Dez voos que deveriam pousar foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, que opera por instrumentos. Os aviões que estavam no pátio do Santos Dumont puderam decolar, pela manhã. Segundo o site da Infraero, sete voos estão atrasados e oito foram cancelados.