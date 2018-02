Fórum de conflito agrário deve monitorar ações de juízes O juiz Marcelo Berthe, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça na instalação do Fórum Nacional para Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários Rurais e Urbanos, afirma que o objetivo do fórum instalado hoje, em Brasília, será ?a melhoria do trabalho do Judiciário, para que dê respostas mais rápidas e mais eficazes?. Ainda de acordo com o juiz, o fórum será permanente, com um comitê executivo que se reunirá de maneira periódica. ?Além de identificar os problemas e fazer recomendações, deverá monitorar as ações dos juízes.?