Fórum do software livre terá concurso de programação Entre os dias 12 e 14 de abril, Porto Alegre sedia a 8ª edição do Fórum do Software Livre - fisl, tradicional evento da comunidade de software aberto que reúne palestras e discussões sobre software livre, além de exposições de soluções e empresas. Neste ano, o fisl também terá um concurso de programação em duas etapas, em que os participantes serão convidados a resolver problemas no menor tempo possível. Na fase qualificatória, serão 5 horas de programação para que os candidatos resolvam o máximo de problemas em máquinas especialmente preparados com compiladores, interpretadores e bibliotecas de linguagens de programação livres. Detalhe: durante a primeira fase, é proibido acessar a internet. Os 12 primeiros colocados vão para a segunda fase, em que, em grupos, precisarão resolver um problema proposto pelos organizadores em 24 horas. A grade das palestras e mais detalhes do evento podem ser consultados no site do fisl, neste link.