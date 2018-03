Fórum dos leitores

Sou leitor assíduo do Suplemento Agrícola e me lembro de ter lido uma matéria na qual foi ensinado como fazer da fossa séptica um adubo para a horta. Na matéria tinha até um desenho dos três estágios da construção que faziam com que no terceiro só restava pegar os dejetos e misturar na terra, como adubo orgânico. A engenhoca produzia esse adubo sem cheiro. Será que vocês podem me ajudar?

Marcos Muanis

marcos@muanis.com.br

A reportagem à que o leitor se refere é sobre a fossa séptica biodigestora (pág. 16, edição de 30/8/2006), desenvolvida pela Embrapa Instrumentação Agropecuária, de São Carlos (SP), para uso em pequenas propriedades rurais. O sistema canaliza o esgoto diretamente de vasos sanitários e substitui fossas rudimentares (buracos e fossas negras), que, embora construídas em áreas distantes das residências, contaminam solos, águas subterrâneas e lençóis freáticos, comprometendo a saúde dos moradores do local. A fossa é formada por três caixas d'água e conectadas entre si por tubos e conexões de PVC e utiliza esterco bovino para fermentar o resíduo que sai dos vasos sanitários. De acordo com a Embrapa, o sistema é simples de ser feito, tem baixo custo e todo o material necessário é facilmente encontrado no mercado. No site da Embrapa (www.cnpdia.embrapa.br/produtos/fossa.html) o leitor encontra todas as informações sobre a fossa séptica biodigestora, inclusive o passo-a-passo e materiais necessários para a construção do sistema. A Embrapa também disponibiliza pela internet, no mesmo site, dois links: a cartilha Fossa Séptica Não-Contaminante de Lençol Freático e a revista em quadrinho Papo Cabeça, para conscientizar as crianças. Mais informações, e-mail: sac@cnpdia.embrapa.br ou tel. (0--16) 2107-2905.

Ital ensina a fazer doce de banana

Gostaria receber alguma receita de doce de banana para comercializar. Já faço um doce caseiro (pego banana madura, coloco numa panela de ágata com açúcar e limão e vou apurando até ficar marrom, depois deixo esfriar sem tampa para não criar água e sirvo). Queria saber se para comercializar é preciso acrescentar algum conservante. E se há alguma forma mais apropriada de embalar.

Marilisa Salles

São Paulo (SP)

O engenheiro de alimentos Paulo Eduardo da Rocha Tavares, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), explica que existem vários tipos de doces, que podem ser feitos com a banana: em massa cremoso, massa de corte e compota, e em cada caso há um tipo de formulação específica e um tipo de processamento, assim como uma maneira diferente de conservar e embalar o produto. Portanto, diz ele, o doce preparado pela leitora pode ser muito bom, mas, para industrializá-lo e comercializá-lo há a necessidade de adequação do processo, "de forma a se assegurar a qualidade e a segurança no consumo". Por exemplo, para um doce em pasta ser produzido, há a necessidade de adição de açúcar, que entrará como conservante, desde que tenha uma quantidade que assegure a segurança do produto. A adição ou não de pectina, o ajuste de pH (acidez) e a forma de acondicionamento devem ser perfeitamente estabelecidos para garantir a conservação do produto. Para comercializar um produto este deve estar de acordo com os padrões de produção, embalagem e rotulagem. O engenheiro afirma que o Ital está à disposição para transmitir informações. "O instituto também dá consultorias técnicas para adequação de produtos ao mercado. Também são oferecidos cursos para micro e pequenas empresas da área de doces", diz ele. Tavares indica também alguns livros que podem dar ideia de processamento: Doces, geleias e frutas em calda, de M.H.Jackik, da Editora Ícone, e Curso sobre processamento de compotas, doce em massa pequenas empresas, de S.C.S.R. Moura e M.E.M. Almeida, do Ital, 2004. "Mas o preparo do doce para venda deve ser realizado com supervisão de um profissional que conheça os processos de produção, para assegurar a qualidade e a segurança", alerta. Contato, tel. (0--19) 3743-1840 ou e-mail: frutho@ital.sp.gov.br.

Empresa tem milho que cozinha rápido

Li recentemente no Suplemento Agrícola reportagem sobre uma nova

variedade de milho de cozimento ultrarrápido e sabor muito

agradável. Gostaria de saber se é possível informar o nome da

variedade e disponibilidade de pequena quantidade de sementes. Além disso, onde posso comprá-las?

Francisco Pithon

francisco-pithon@oi.com.br

A variedade citada na reportagem é a docesol, produzida pela multinacional Syngenta. No entanto, a empresa tem contrato de exclusividade na região com o produtor de Capela do Alto (SP). De qualquer forma, o leitor pode ter mais informações pelo telefone (0--11) 7337-2815. A Embrapa Milho e Sorgo também trabalha com o desenvolvimento de cultivares de milho doce. Mas no momento, explica a pesquisadora Flávia França Teixeira, não há nenhum cultivar desenvolvida pela Embrapa que esteja disponível no mercado. No endereço www.cnpms.embrapa.br/milho/cultivares/tabela1-caracteristicas.html estão as variedades de milho disponibilizadas para a safra 2008/2009 e suas características. Nessa tabela, o leitor poderá fazer uma busca com a palavra "doce" e encontrará dois híbridos, o Dow SW B55 1 e Doce Tropical produzidos pela Dow e Syngenta, respectivamente. Essas empresas poderão fornecer mais informações sobre a aquisição de sementes. "Quanto ao milho doce produzido pela Embrapa, estamos em fase de testes de um novo híbrido. Caso esse material tenha um bom desempenho, ele poderá ser disponibilizado para o mercado dentro de alguns anos", diz a pesquisadora. Contato, e-mail: flavia@cnpms.embrapa.br.

Como fazer a poda da caramboleira

Tenho uma caramboleira que já está bem grande e tenho que fazer a poda, mas não sei qual a melhor época e como fazer. Gostaria de receber orientação para podar a frutífera.

Rodrigo Parisse

rcparisse@hotmail.com

O agrônomo Silvio Roberto Penteado explica que a caramboleira não é frutífera muito exigente com relação à poda. Mas se árvore está muito grande, como diz o leitor, deve-se fazer uma poda de limpeza. Toda poda, explica Penteado, deve ser feita no inverno, sempre após a safra e antes da frutificação da planta. A poda de limpeza deve ser leve, "não muito severa", pois pode prejudicar a frutificação. "Deve-se apenas tirar os galhos ou ramos secos, doentes ou mal localizados, como aqueles que estão arrastando no chão", explica o agrônomo. Ele diz, entretanto, que se o leitor acha que a árvore está muito grande e precisa fazer uma poda mais drástica, a dica é fazer a poda gradativamente, tirando um pouco do excesso por ano. Mais dicas no site: www.agroganica.com.br ou tel. (0--19) 3232-1562.

Leitor quer mudas de buriti e pequi

Estou em busca de mudas de duas plantas: pequi e palmeira buriti, para entrega em São Paulo (SP). Quem tiver as mudas, entre em contato com Fábio de Albuquerque, tel. (0--11) 4196-5121, fabio@ecologflorestal.com.br.