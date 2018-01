FÓRUM: O aborto deve deixar de ser crime no Brasil? O debate sobre a legalização da prática do aborto retorna com força à cena nacional, principalmente por conta de declarações recentes do ministro da Saúde, José Temporão, e de iniciativas da sociedade civil. No final de maio, uma ONG internacional, a Federação Internacional de Planejamento Familiar (IPPF) divulgou relatório onde atribui 70 mil mortes de mulheres em todo o mundo, ao ano, a complicações provocadas por abortos realizados de forma insegura. Outra ONG, brasileira, passou a orientar mulheres sobre meios para realizar um aborto seguro. À questão de saúde pública,no entanto, misturam-se outras, como a da privacidade da mulher e seu controle sobre o próprio corpo, e a do momento em que tem início a vida, ou o direito à vida. Qual sua opinião? O aborto deveria deixar de ser crime? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários