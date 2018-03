Foto de Obama com roupa somali gera polêmica nos EUA

Uma foto de 2006 que mostra o pré-candidato à Presidência americana Barack Obama usando um turbante e uma roupa tradicional somali provocou uma troca de acusações entre partidários de Obama e de sua rival na disputa para ser o candidato democrata para a Casa Branca, a senadora Hillary Clinton. A foto, enviada ao site de notícias americano Drudge Report, foi tirada em Wajir, no interior do Quênia, durante uma viagem de Obama a cinco países africanos. O Quênia é o Estado natal do pai do senador. As roupas teriam sido um presente dado a Obama por idosos de Wajir. De acordo com o Drudge Report, que publicou a imagem nesta segunda-feira, a foto teria sido divulgada no fim de semana por ativistas da campanha de Hillary. Em dezembro, a campanha de Hillary pediu a demissão de um de seus coordenadores no Estado de Iowa após ele ter enviado um e-mail coletivo em que afirmava falsamente que Obama era muçulmano. Rumores de que o senador poderia ser muçulmano e que vem procurando ocultar sua fé circularam há alguns meses. Vestes tradicionais O gerente de campanha de Obama, David Plouffe, acusou a campanha de Clinton de promover "uma vergonhosa e ofensiva tática de gerar medo" entre os eleitores ao divulgar a foto. Plouffe afirmou que a suposta circulação do e-mail reafirma uma "conduta preocupante que fez com que líderes da campanha dela (Hillary) renunciassem em Iowa e em New Hampshire". O gerente da campanha de Obama acrescentou também que a divulgação da foto "é exatamente o tipo de estratégia que provoca divisões, que afugenta americanos de todos os partidos e diminui o respeito pelos Estados Unidos em todo o mundo". A campanha de Hillary divulgou um comunicado oficial em que responde às críticas. No texto, a gerente de campanha de Hillary, Maggie Williams, afirma que, "se os assessores de Barack Obama estão insinuando que uma foto dele usando roupas tradicionais somalis provoca divisões, deveriam se envergonhar". "Hillary Clinton já usou vestes tradicionais dos países que visitou, e essas fotos foram amplamente divulgadas." Maggie Williams não revelou, no entanto, se algum integrante da campanha de Hillary enviou ou não o e-mail com a imagem. A nova troca de acusações acontece em um momento em que Obama e Hillary se preparam para disputar prévias cruciais, em 4 de março, que podem definir a escolha do nome democrata à Casa Branca. Entre os Estados que vão às urnas estão os populosos Texas e Ohio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.