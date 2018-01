Foto do jogo da seleção circula em e-mail falso

Mais um e-mail falso circula pela internet nesta quinta-feira, 22, para espalhar vírus, mas dessa vez com o mote do jogo da Seleção brasileira desta quarta-feira, 21, contra o Uruguai, no Morumbi. A mensagem é enviada como se fosse notícia sobre um suposto acidente com o atacante Kaká e traz links maliciosos que, se clicados, levam a sites que podem conter vírus. O remetente da mensagem é o endereço 'futebol.urgente@big.net.pl'. Abaixo do assunto "No hospital notícias sobre Kaká (acidente grave)", há um texto sobre o suposto acidente, uma foto do jogo contra o Uruguai e a "isca" para o internauta, a frase "Veja imagens impressionantes do acidente". O link aponta para um endereço desconhecido, que pode distribuir vírus e até iniciar o download de programas que infectam o computador. Veja a mensagem falsa na íntegra (o texto foi reproduzido com a grafia original): "O jogador ídolo do Brasil e atacante da Seleção Brasileira, Kaká logo depois do jogo saiu para descansar com parentes, mas antes de chegar em seu destino sofreu um acidente grave. Até o momento ele esta no hospital e não temos notícias do que aconteceu." Um e-mails com os mesmos moldes circulava nesta semana tratando de outro falso acidente, com o ator Tony Ramos. Outras ameaças É comum o envio de e-mails com notícias e serviços falsos que infectam o computador de usuários. Empresas como Microsoft, Yahoo, eBay, Submarino, Symantec e programas de TV como o Big Brother Brasil usam o apelo comercial para atrair cliques aos links maliciosos. Bancos são os maiores prejudicados com a distribuição de spams. Em setembro deste ano, a Receita Federal soltou um alerta para e-mails falsos distribuídos em seu nome. A mensagem dizia que houve problemas na restituição do Imposto de Renda do usuário e oferecia um link para consulta da quantia depositada na conta. A aparência do e-mail seguia fielmente o planejamento visual adotado pela Receita Federal, com logotipos da instituição e do Ministério da Fazenda. Outro spam distribuído recentemente envolvia o navegador Internet Explorer e o leitor de e-mails Outlook Express, ambos da Microsoft. O e-mail falso noticiava o lançamento de novas versões para os softwares e solicitava ao usuário que clicasse em um link para atualizar os programas no computador. O link instalava um vírus. Veja outros exemplos de e-mails falsos no fórum do portal Digidesign. O que fazer Não há procedimento padrão, mas internautas devem sempre desconfiar do conteúdo de e-mails vindos de remetentes desconhecidos. Veja algumas dicas do fórum Tutomania: 1 - Desconfie de ofertas generosas - É improvável que bancos, lojas ou sites ofereçam presentes apenas ao clicar em determinado link. 2 - Desconfie do endereço - Analise o e-mail do remetente com cuidado e o link presente na mensagem. Há endereços muito parecidos com os reais (por exemplo: 'www.receita.fazenda.com.br', quando o original é ".gov.br") 3 - Não clique em links cujo final termina em ".exe" - Arquivos executáveis podem instalar programas maliciosos. O mesmo serve para finais ".src", ".bat" e ".zip". 4 - Repare nos erros - Problemas de ortografia e gramática são comuns em e-mails falsos. Repare que Tony Ramos foi escrito erroneamente com "i" no spam sobre o suposto acidente. 5 - Nunca faça downloads - A não ser que o remetente seja conhecido e não restem dúvidas da idoneidade, não baixe arquivos para o computador.