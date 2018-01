Fotografia digital cresce 67% no Brasil em 2006

Os consumidores brasileiros compraram 2,5 milhões de câmeras digitais em 2006 contra 1,5 milhão de unidades no ano anterior, segundo levantamento feito pela empresa de pesquisas IDC. A cifra foi divulgada pela Alcantara Machado por conta da 15ª edição da PHOTOIMAGEBRAZIL, feira de foto digital e imagem que acontece em São Paulo no início de agosto, com 115 expositores contratados e mais de 300 marcas de fabricantes de produtos, insumos e serviços. Ainda segundo o levantamento do IDC, que mediu o mercado latino-americano como um todo, 4,3 milhões de câmeras digitais foram comercializadas na região em 2005 contra nada menos que 6,7 milhões de unidades em 2006, ou um salto acima de 55%. O Brasil detém pouco mais do que 37% de todo o mercado latino. "Para o mercado, o mais importante é o salto de qualidade dos usuários", explica Duda Escobar, diretora do evento: "o IDC também comprova que metade das câmeras digitais comercializadas no Brasil no segundo semestre de 2006 foram de 6 megapixels, ou seja, o consumidor nacional não se orienta mais apenas pelo preço, mas por sofisticações técnicas e recursos".