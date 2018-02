Fotógrafo americano retrata o amor com objetos animados

'Objeto de Minha Afeição'

O fotógrafo americano Terry Border reproduz cenas de afeto com objetos domésticos e arame.

Em seu novo livro, Bent Object of My Affection ("Objeto Curvado da Minha Afeição", em tradução livre do inglês), o fotógrafo afirma que se concentrou na expressão "das muitas maravilhas e razões do amor".

O fotógrafo usa filmes, talheres, frutas, livros e fita adesiva em cenas engraçadas e, algumas vezes, mais apimentadas.

Border disse que começa seus trabalhos fazendo um rascunho das situações, para depois pensar em como a cena poderia retratar pessoas, como elas reagiriam e quantos personagens são necessários para cada obra.

O artista começou a carreira como fotógrafo comercial, até que começou a fazer esculturas com arame como um hobby. Segundo Border, os trabalhos com arame começaram depois que ele achou uma antiga caixa de ferramentas de seu avô.

