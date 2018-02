Fotógrafo britânico cria paisagens usando alimentos frescos

Paisagens apetitosas

A obra do fotógrafo britânico Carl Warner, que cria paisagens com comida, é tema de uma exposição em São Paulo.

Em seu trabalho, Warner cria foodscapes (uma fusão das palavras em inglês food, "comida", e landscape, "paisagem"), nas quais as árvores pode ser feitas de brócolis, pães viram montanhas e pedaços de parmesão fazem a vez de penhascos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o fotógrafo, o processo de montagem é lento e pode levar até três dias.

Para criar profundidade, as fotografias são realizadas sobre mesas de 1,2 metro por 2,4 metros e registradas em camadas - o que evita que os alimentos frescos murchem antes do fim da foto - começando do primeiro plano para o segundo plano.

As imagens estão reunidas no livro Food Landscapes (Paisagens de Comida, em português) e algumas delas fazem parte da mostra "Comendo com os Olhos", aberta ao público no Sesc Santana, em São Paulo, até 30 de dezembro.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.