Fotógrafo flagra eefanta brincando com lagarto em parque

Um lagarto-monitor virou o brinquedo de uma elefanta indiana no parque nacional Corbett, na Índia.

Madhuri, a elefanta, suspendeu o lagarto do chão com sua tromba e passou alguns dias circulando com o bichinho pendurado. Às vezes balançando o réptil no ar, às vezes deixando que ele descansasse um pouquinho no chão.

As imagens foram registradas pelo fotógrafo Jagdeep Rajput que, apesar dos 20 anos de experiência, afirmou nunca ter visto nada tão bizarro.

"Já havia ouvido falar desta elefanta e procurei-a no parque", disse ele.

"Ela é conhecida por ser bastante agressiva, então, quando finalmente a encontrei, me aproximei cautelosamente."

"O parque tem uma grande população de lagartos, e Madhuri é conhecida por ser especialista em capturá-los - ela gosta, principalmente, dos lagartos-monitores."

"Seu comportamento foi extraordinário, e eu nunca tinha visto ou ouvido falar de algo tão bizarro."

O elefante indiano é uma subespécie do elefante asiático.

Esta espécie em particular pode pesar até cinco toneladas e pode chegar a 3,35 metros de altura dos pés até o ombro.

Sua tromba não tem ossos ou cartilagem, mas conta com 100 mil unidades musculares que dão extrema destreza ao elefante e permitem que ele pegue pequenos objetos.

A espécie também conta com um grande cérebro que o permite registrar memórias e experiências.