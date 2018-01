Fotógrafo registra a cidade de dentro do ônibus

Já pensou em aproveitar o tempo que gasta no trajeto do ônibus para fotografar São Paulo e, depois, exibir seus cliques para os demais passageiros naquela tela de TV instalada em algumas linhas da cidade? Essa é a idéia de um novo projeto idealizado pela TVO, umas das duas empresas que nos últimos meses têm colocado telas de LCD nos ônibus paulistanos. Para começar, a TVO convidou o fotógrafo Klaus Mitteldorf, conhecido por seu trabalho em moda e publicidade. "Foi fácil fotografar com tantas janelas por todos os lados. A dificuldade era na hora de me equilibrar", conta. Em uma segunda etapa, serão exibidas imagens tiradas pelos próprios passageiros, que podem ser enviadas para o e-mail foto@tvosp.com.br. "É uma maneira de estar mais perto de quem anda de ônibus e assiste à nossa TV", diz Fábio Ribeiro, diretor-executivo da TVO.