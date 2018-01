Fotorepórter do Estadão.com.br ganha prêmio Marketing Best O projeto Fotorepórter do Portal Estadão.com.br recebeu na noite desta sexta o prêmio Marketing Best 2006, entregue desde 1988 pela Editora Referência, Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e MadiaMundoMarketing. O troféu foi entregue pelo gerente de projetos do prêmio Lincoln Seragini ao subeditor de fotografia do Grupo Estado, Juca Varella, em evento realizado na casa de shows Via Funchal, em São Paulo O prêmio Marketing Best homenageia anualmente as empresas que, por meio da utilização das ferramentas de marketing, possam ser reconhecidas publicamente por seu desempenho e/ou de seus produtos e serviços. Responsável pelo Fotorepórter, Juca Varella afirma que ?as pessoas têm em suas mãos um instrumento que permite que não recebam mais as informações passivamente, mas se tornem colaboradoras na sua divulgação?, e é neste sentido que o Fotorepórter se enquadra. Ele cita como exemplo os atentados em Londres em 2005, quando ?desde o New York Times até o Diário de Taubaté usaram fotos tiradas por celulares?. Criada há um ano, a iniciativa do Grupo Estado conta com 7.008 fotógrafos cadastrados de 23 países, que já enviaram mais de 17.865 imagens usando celulares ou câmeras digitais.