Fotos de concurso da National Geographic revelam detalhes escondidos da natureza

Competição de fotógrafos

O Concurso Fotográfico da National Geographic de 2011 divulgou algumas das imagens enviadas pelos participantes entre os dias 1º de setembro de 30 de novembro de 2011.

O concurso anual premia as melhores fotos de amadores de profissionais nas categorias Pessoas, Lugares e Natureza.

As imagens mostram momentos raros como uma coruja Bufo-real em pleno voo e o momento em que um lagarto espia o fotógrafo de uma folha de palmeira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os vencedores do primeiro prêmio em cada categoria ganham US$ 2,5 mil (R$ 4,5 mil) e terão as fotos publicadas na revista National Geographic. Uma das fotos vencedoras também será escolhida para o vencedor do primeiro prêmio geral, que dará ao fotógrafo mais US$ 7,5 mil (13,5 mil).

Os resultados serão divulgados até o dia 15 de dezembro.

Em 2010, a competição anual recebeu 16 mil imagens de 130 países. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.