Fotos de supostos cartões do Enem são postadas

Na rede de fotos Instagram, um usuário postou uma foto do cartão com uma caneta e a legenda: "será que dá cão se tirar foto?". Outros publicaram fotos com a mensagem "boa prova", enquanto alguns usuários escreveram: "Foi eliminado já!", "deleta!".

Conforme as regras do Edital do Enem, não é permitido portar máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens. A recomendação é de que os candidatos não levem esses objetos e, caso estejam com eles, guardem em porta-objetos fornecidos pela empresa responsável pela aplicação da prova.

Equipamentos eletrônicos e celulares devem estar desligados. A embalagem deverá ser lacrada, identificada com o nome do participante e colocada embaixo da carteira. É permitida a retirada do porta-objeto somente após o término do exame.

Neste sábado os participantes fazem as provas de ciências humanas e ciências da natureza. Mais de 8,7 milhões de pessoas se inscreveram para fazer o exame que acontece em mais de 1,7 mil cidades. As informações são da Agência Brasil.