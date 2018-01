Fotos divertidas com qualidade Com o peso de uma marca carregada de tradição, o quiosque da Kodak foi recebido com grande expectativa. Entre os destaques positivos, a máquina tem um modo de demonstração falado em português. Sedutor, mas infelizmente o quiosque não conseguiu responder à altura do que se esperava dele. O primeiro problema surgiu logo na leitura do cartão de memória. O sistema do equipamento testado não foi capaz de ler um cartão SD de 4 GB. Isso é inaceitável, pois esse tipo de cartão está cada vez mais barato. Sem falar que câmeras com mais de 7 megapixels demandam cartões com essa capacidade. Uma pena... Com um cartão de 2GB, a coisa fluiu mais suavemente. O sistema exibiu todas as fotos gravadas no cartão, agrupando em um mesmo índice fotos de pastas diferentes. Se por um lado isso facilita para o usuário leigo, quem é mais avançado ficará frustrado por ser obrigado a passar por todas as fotos até encontrar as que estavam separadas em uma determinada pasta. Um botão com a opção de visualizar pastas resolveria o problema, sem atrapalhar a usabilidade. Na gravação de CDs, outro percalço: o quiosque só grava CDs da Kodak, do tipo Picture CD, que são vendidos a R$ 8. O CD é de qualidade, acompanha uma caixinha protetora, mas ainda assim é caro demais para o usuário leigo. Se fosse oferecido como opção, seria ideal, mas é ruim obrigar o usuário a utilizar determinado tipo de mídia. Na edição de fotos, o quiosque se saiu bem, com destaque para o botão de correção automática de cores. Em todas as tentativas, o resultado foi muito bom, além do esperado para um sistema automático. A correção de olhos vermelhos foi boa, mas também não foi suficiente para os casos de reflexão do flash na retina. A cor dos olhos foi preservada, mas as áreas com alta reflexão ficaram brancas, como se o olho da pessoa fotografada fosse de vidro. A impressão especial de fotos foi o ponto alto. Além de várias molduras de bom gosto, o quiosque da Kodak conta com molduras licenciadas da Disney, com personagens famosos como Mickey, Minnie, Chicken Little e o Ursinho Pooh. O quiosque também faz belos álbuns personalizados, que só precisam ser encadernados, além de convites e calendários de qualidade profissional. J.A Ficha técnica KODAK QUIOSQUE G4 PREÇO POR FOTO | Varia entre R$ 0,89 e R$ R$ 0,99 PREÇO DO QUIOSQUE: R$ 19 mil WEB | www.kodak.com.br O QUE OFERECE | O diferencial fica por conta das molduras de diferentes tamanhos com personagens Disney e os foto-álbuns personalizados. Não leu cartão com mais de 2GB.