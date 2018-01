Fotos do PC também podem ir para o celular Você tem uma fotografia armazenada no computador que pode virar um fundo de tela sensacional? Transferi-la para o celular também não é difícil. Primeiro você vai precisar conectar o telefone ao computador com um cabo USB. São aqueles que se encaixam na mesma entrada dos pen drives, os chaveiros de memória que substituíram os disquetes. Normalmente o cabo USB vem junto com o celular. Se esse não é o seu caso, procure uma loja de celular especializada ou uma assistência técnica onde você pode encontrar e comprar um. Leve seu celular junto porque cada modelo costuma ter um tipo de entrada diferente. Antes de conectar o celular no computador você precisa fazer o download do programa de sincronização. Quase todos os fabricantes têm esse software disponível nos seus sites oficiais. O programa costuma ser chamado de PC Suite. Depois da instalação, abra o software. Procure a opção para gerenciar arquivos. Ele deve abrir uma janela como a do Windows Explorer. Vá até a pasta no computador onde está gravada a imagem e clique sobre ela com o botão direito do mouse. Em seguida selecione Copiar. Volte à pasta do celular, procure o arquivo de imagens. Clique sobre o ícone com o botão direito e depois em Colar. Alguns celulares não exigem que você use o software especial. Nesse caso, é só espetar o cabo USB no PC, clicar no ícone Meu Computar. O celular vai aparecer como um novo drive. Então basta transferir a imagem da mesma maneira. No celular, entre nas configurações de tela e defina a imagem como fundo de tela. Dependendo do modelo você pode fazer isso abrindo a imagem por meio da galeria de fotos. Se a sua intenção é usar uma imagem da internet, os passos são praticamente os mesmos. A diferença é que primeiro você precisa gravar o arquivo no seu computador. Enquanto estiver navegando na web, clique com o botão direito do mouse na imagem e depois em "salvar imagem como". Depois é só transferi-la para o celular. F.S.