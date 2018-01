Fotos, e-mails, documentos e agenda: guarde seus dados que estão na rede

Nos primórdios da internet, a maioria dos arquivos (textos, fotos, e-mails, etc.) e programas ficava fora da rede – ou seja, guardadinha no disco rígido do PC. Mas, em 2008, a coisa mudou completamente. Veja o caso do e-mail, por exemplo. Hoje em dia, a maioria das pessoas utiliza um serviço de correio eletrônico online (webmail), como o Gmail e o Yahoo!. As pessoas estão deixando tudo online – além dos e-mails, também fotos, agenda e até documentos de Word e Excel. E há bons motivos para isso: os serviços online são superpráticos, pois podem ser acessados de qualquer PC, e bem confiáveis – se o seu computador queimar ou pegar vírus, você não perde os seus dados (pois eles estão a salvo na internet). Mas existem algumas situações em que vale a pena ir na direção contrária, e ter uma cópia dos dados armazenada no seu próprio computador. Em primeiro lugar, a segurança. O que acontece se a Microsoft, o Yahoo! ou o Google perderem seus e-mails, ou suas fotos? E se o webmail sair do ar bem na hora em que você precisa consultar uma mensagem? Isso sem falar na conexão à internet. Quem tem banda larga em casa sabe que, não raramente, ela sai do ar – aí, se todos os seus dados estão online, você fica na mão. E o que dizer dos notebooks, então? Você é um executivo, e viaja pra todo lado com seu laptop? Um vendedor, que fica o dia todo no trânsito com a máquina? Um estudante, que leva o notebook de casa para a faculdade? Nessas situações, geralmente não há conexão à web. Ou seja: também vale a pena ter cópias offline dos seus dados. A coisa também é uma questão de liberdade. Se você quiser trocar o Hotmail pelo Gmail (ou o Fotolog pelo Flickr), por exemplo, a migração fica muito mais fácil se você tiver cópias dos seus arquivos no disco rígido do computador. Convencido? Mãos à obra e vamos lá! BAIXE OS SEUS E-MAILS Se você quer trocar de serviço de e-mail, basta ativar a opção de redirecionamento – veja como na página ao lado. Todas as mensagens que forem chegando serão encaminhadas para o seu novo endereço. Mas e as mensagens antigas, que já foram recebidas? Você vai deixá-las para trás, esquecidas na sua antiga caixa postal? Não faça isso – após certo tempo de inatividade, a maioria dos serviços de e-mail deleta a sua conta (e com ela, todo o arquivo de mensagens). Nesse caso, a melhor solução é baixar tudo para o PC. Primeiro, é preciso ativar a opção POP do serviço de e-mail (veja na página ao lado). Depois, você deverá configurar o seu programa de e-mail para que ele baixe as mensagens. Qualquer programa serve – pode ser o Outlook, Outlook Express, Thunderbird ou Windows Live Mail. A exceção fica por contado serviço Hotmail, que requer o Windows Live Mail. Seja qual for o software utilizado, a configuração é mais ou menos a mesma. Você deverá criar uma conta (no Outlook Express, por exemplo, é só clicar em Ferramentas/Contas e Adicionar). Aí, quando solicitado, digite os endereços do "servidor POP" e do "servidor SMTP" – veja na página ao lado as instruções para os principais serviços de e-mail. GMAIL OFFLINE Você sabia que dá para usar o Gmail mesmo estando desconectado da internet? É uma verdadeira mão na roda para quem tem notebook. O Google promete tornar a coisa mais fácil. Mas, por enquanto, dá um certo trabalho. É preciso ativar e configurar o modo IMAP (Internet Message Access Protocol). Entre no Gmail, clique em Configurações e mude o idioma para English/US (o serviço ainda não está disponível no Gmail em português). Clique em Forwarding e marque o item Enable IMAP. Clique em Save. Agora, é preciso configurar o seu programa de e-mail. O Google oferece um guia passo a passo em tinyurl.com/yvsysx. Por fim, é preciso fazer uma "sincronização" inicial das mensagens – no Outlook Express, clique em Ferramentas/Sincronizar tudo. Esse processo, que só precisa ser feito uma vez, pode levar horas (deixe o PC trabalhando durante a noite). Você poderá ler, escrever e responder mensagens do Gmail, mesmo estando desconectado da internet. Os e-mails ficarão armazenados no computador, preparados para envio – quando você se conectar, serão enviados automaticamente.