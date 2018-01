Fotos e vídeos são atrativos para fãs Quer que seus fãs acompanhem sua carreira de perto e formem uma comunidade em torno do seu trabalho? Por mais que sites como MySpace e Last.fm permitam publicar fotos e vídeos, ter uma conta de fotolog e no YouTube tornou-se quase obrigatório para artistas da nova safra. O fotolog, por exemplo, pode ser adicionado como favorito pela grande comunidade brasileira de ‘fotologgers’, além de os fãs poderem fazer comentários e você ter a oportunidade de, em texto, divulgar a agenda de shows e seus outros sites. Já no seu MySpace, por exemplo, você pode divulgar o endereço do fotolog. Aí vira um círculo virtuoso. Segundo o gerente de novos negócios da DeckDisc, Fábio Silveira, mostrar fotos do dia-a-dia é uma tática que não se pode dispensar na divulgação. "Podem ser fotos de bastidores de show, de viagens, curiosidades... Além de os fãs poderem acompanhar o artista, muitas pessoas podem gostar do fotolog e depois ir conhecer o seu som. Só não pode deixar de atualizar. Tem de ser pelo menos uma foto por dia, senão perde audiência", sugere. A banda Fresno (www.fresnorock.com.br), por exemplo, costuma postar três fotos por dia. Quando isso não ocorre... "Costumamos receber, em média, 60 mil visitas ao fotolog. Na segunda, estávamos atrapalhados e não conseguimos postar. Resultado: o número de visitas diminuiu para 15 mil", diz o guitarrista Gustavo Mantovani. Ter um perfil no YouTube também é uma boa forma de manter um vínculo com os fãs e divulgar o trabalho. "Pode-se fazer vídeos engraçados, em situações inusitadas, mostrando os bastidores, os shows... Enfim, é preciso usar a criatividade", diz Silveira. "O legal do vídeo é que ele tem um efeito viral. Se acharem divertido, passam para outros. E a sua música é divulgada." Outro ponto, aponta a cantora Verônica Ferriani (www.veronicaferriani.com.br), é que o público pode conferir como é a performance do artista. "Eu ainda não lancei minhas músicas. Mas coloquei vídeos no YouTube. Quando alguém ouve falar de mim, vai lá e já tem uma idéia do meu som, como é o meu show... Funciona." R.M.