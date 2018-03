Fotos em celular levam polícia a assaltantes no PR A comemoração de um assalto levou uma dupla à prisão na quarta-feira, em Londrina, no norte do Paraná. André Luiz da Silva e Luciano dos Santos, ambos de 20 anos, foram detidos em suas casas na região norte da cidade, logo depois de serem identificados em fotos que tiraram com o celular da vítima quando comemoravam sua ação. O aparelho foi encontrado pela polícia. Os dois tinham abordado um engenheiro quando ele parou com seu carro em um semáforo, no centro da cidade. Depois de ser obrigado a circular por Londrina, com um revólver apontado para a cabeça, o engenheiro foi abandonado em um matagal, na periferia da cidade. Avisada, a polícia iniciou as investigações para localizar o carro. Na tentativa de despistar, os assaltantes entraram em um motel, onde permaneceram por aproximadamente duas horas. Ao saírem, acabaram colidindo contra um poste, no distrito de Heimtal, a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade. Eles deixaram o carro e fugiram. A polícia encontrou o veículo, que estava com a frente bastante destruída, e devolveu-o ao engenheiro, juntamente com o aparelho celular, esquecido no local pelos assaltantes. Quando o dono foi checar os arquivos do aparelho, encontrou as imagens dos dois assaltantes tomando cerveja, exibindo uma arma e fazendo poses. As fotos foram repassadas à polícia, que não teve muitas dificuldades para identificar os assaltantes. Os dois já têm passagem pela polícia. A arma não foi encontrada, mas eles foram autuados por roubo de veículo.