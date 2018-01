Fotos razoáveis, mas não servem para imprimir Faz pouco tempo que as câmeras digitais começaram a ter visores tão grandes quanto a tela do HTC Touch de 2,8 polegadas. E quanto aos displays de celulares, nem se fala. O que mais impressiona quando você tira uma foto com o celular é que a imagem ocupa todo esse espaço na horizontal. Assim, dá para ter uma idéia mais real de como a fotografia vai sair. A resolução da câmera, porém, não é tudo isso. Tem 2 megapixels, como a maioria dos celulares mais novos. A qualidade das imagens é razoável para uma câmera de celular. Se você só quer foto para colocar no Orkut ou mandar para os amigos por e-mail, não tem problema. Mas, para uma viagem de férias, por exemplo, o celular não serve. E a câmera também não tem flash. Com a melhor configuração, as fotos ocupam cerca de 500 Kb de espaço. Dá para guardar 66 fotos dessas na memória interna do celular, que tem 32MB. Se você quiser, pode usar um cartão micro SD.F.S.