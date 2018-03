Fotos recriam animais em 'corpos' de plantas

Um concurso online instigou internautas a criar imagens fundindo animais e frutas.

O site Worth1000 recebeu dezenas de inscrições em três edições de seu concurso.

Os sapos foram alguns dos animais mais fotografados: há o 'sapo-morango', o 'sapo-laranja' e o 'sapo-pepino'.

Frutas tropicais também entraram no concurso, como as mangas, que viraram morcegos. A mandioca virou um corpo do jacaré. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.