Fotos tiradas com celular roubado vão parar na internet Mais um caso inusitado protagonizado pela tecnologia: o celular de Ben Clemens, um web designer norte-americano, foi roubado ou perdido durante uma viagem trem na Califórnia, em meados de agosto. Só que o aparelho estava programado para subir para o popular site Flickr.com, que hospeda fotos digitais, tudo o que fosse fotografado pelo aparelho de Clemens, em sua conta. Conclusão? As fotos tiradas pelo ´ladrão´, ou quem quer que tenha achado o aparelho, foram parar na internet. Entre as imagens, um cão da raça Chihuahua (foto), um carro vermelho e pessoas que supostamente são da família do atual ´dono´ do celular. O aplicativo, instalado no aparelho, o Shozu, funciona independente do SIM card usado no aparelho celular (o ex-telefone de Clemens usa a tecnologia GSM). Analistas, no entanto, criticaram a história, que pode ser apenas mais uma armação de conteúdo viral do que um acontecimento inusitado ligado à tecnologia. Clemens afirmou que a história é verdadeira e que ele não tem nenhuma relação com a produtora do software Shozu, uma ferramenta gratuita para upload de imagens a partir de celulares.