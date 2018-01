Fournet venderá produtos Cisco para pequena e média empresa A Fournet firmou uma parceria com a fabricante de equipamentos de comunicações Cisco, pela qual irá atender empresas de pequeno e médio portes nas áreas de redes e comunicações por IP. A companhia, que dispõe de engenheiros certificados e presença no interior de São Paulo e Rio de Janeiro, comercializará roteadores, firewalls, access points para redes sem fio e switches, com facilidades para pequenas e médias empresas como linhas de financiamento junto ao banco ABN Amro. O banco lançou uma linha de crédito de US$ 5 milhões para pequenas e médias empresas. As companhias podem financiar até R$ 100 mil, parcelados de seis a 12 vezes, com taxas de 1,6% e 2,1% ao mês, respectivamente. De acordo com o diretor de marketing da Fournet, Douglas da Silveira Dias, a expectativa de vendas desta campanha é de cerca de US$ 800 mil. "Essa parceria é fundamental para colocar a Fournet como uma forte opção na venda de produtos, agregando a isso a nossa experiência na prestação dos serviços de projetos, implantação e gerenciamento também nas redes locais dos clientes", explica. Capilaridade "A Cisco iniciou um programa mundial para estimular a venda de produtos para as pequenas e médias empresas, investindo mais de US$ 1 bilhão em desenvolvimento de equipamentos adequados às necessidades destes negócios", diz Silveira. De acordo com o executivo, a empresa quer usar a experiência e os contatos que mantém com clientes em 30 cidades do interior de São Paulo para alavancar a venda de equipamentos. "Ninguém chega até estas empresas, já que os provedores de serviço ficam concentrados nos grandes centros. Então vamos aproveitar um relacionamento que já mantemos com elas, através da Raicon, um provedor de acesso que faz parte do nosso grupo, para fornecer auxílio técnico e confiança para clientes potenciais", finaliza Silveira.