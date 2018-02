Fracassa tentativa de tirar óleo de navio A operação de transferência de 2,5 mil toneladas de óleo que estão nos tanques de combustível do supergraneleiro Vale Beijing para uma balsa foi cancelada novamente por causa do alto risco de rompimentos dos dutos por onde os derivados de petróleo seriam transferidos. O fracasso desta tentativa de aliviar o peso do navio ocorreu por causa do mar agitado na região, a 40 quilômetros de São Luís. Na quinta-feira, a operação havia sido suspensa e ontem foi anunciado seu abandono definitivo. A Capitânia dos Portos do Maranhão espera a empresa apresentar um novo plano. / SERGIO TORRES E ERNESTO BATISTA, ESPECIAL PARA O ESTADO