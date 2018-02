Fraga diz que Aécio irá buscar estreitar relações com os EUA caso seja eleito O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, deve buscar estreitar os laços do Brasil com os Estados Unidos e finalizar o tão adiado acordo de livre comércio com a União Europeia, caso vença as eleições no próximo dia 26, afirmou o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga nesta sexta-feira.