França abandona buscas pelas caixas-pretas do voo 447 Investigadores franceses informaram hoje que abandonaram as buscas pelas caixas-pretas do voo 447 do Airbus 330 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico no fim da noite do dia 31 de maio deste ano, matando os 228 passageiros e tripulantes que viajavam do Rio de Janeiro a Paris. O Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA), agência francesa que investiga o acidente, informou em comunicado que o navio que liderava as buscas pelas caixas-pretas deixou o local vasculhado no Oceano Atlântico e deverá chegar a Dacar, no Senegal, ainda hoje.