França apura se implante de mama provoca câncer

Autoridades francesas disseram que decidiriam em breve se ofereceriam cirurgia para a retirada dos implantes da empresa francesa Prótese de Implante Poly (PIP) em até 30 mil mulheres no país, se pesquisas mostrarem que o silicone usado pode causar câncer.Cerca de 300 mil implantes da PIP, usados em cirurgia cosmética para aumentar os seios ou substituir tecido mamário, foram vendidos no mundo todo antes de o uso ser interrompido, no ano passado.

Na França, oito mulheres com implantes da PIP tiveram câncer, o que provocou um alerta de saúde e a abertura de um inquérito no Instituto Nacional do Câncer (INC) do país. Mas a Agência Regulatória de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) da Grã-Bretanha disse que não havia "provas suficientes que indicassem associação com câncer". A ministra da Saúde da França, Nora Berra, disse que seu ministério tomará uma amanhã. Se for estabelecida uma relação, o governo francês pagará pela cirurgia de retirada dos implantes.