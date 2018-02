França busca acalmar nervos sobre fracasso da Dassault no Brasil

Fabricado pela Dassault Aviation, o jato multiemprego Rafale ainda não conseguiu emplacar um comprador estrangeiro, apesar de ser considerado um dos mais eficientes e sofisticados caças do mundo, mas também um dos mais caros.

As ações da companhia caíram em torno de 4 por cento nesta quinta-feira após o anuncio do governo brasileiro, na quarta-feira, da decisão de comprar 36 caças Gripen NG, da empresa sueca Saab, com investimento previsto de 4,5 bilhões de dólares até 2023, dando fim a um processo de concorrência que se arrastava há mais de uma década.

A França esteve perto de fechar o acordo com o Brasil em 2011, com a Dassault apostando na promessa de transferir a tecnologia do novo caça para superar a concorrência, mas à época o governo brasileiro anunciou o adiamento da decisão devido à escalada da crise econômica.

"Isso não é um fracasso. É uma decepção em um objetivo que não era prioridade", disse Jean-Yves Le Drian à rádio Europe 1, minimizando a derrota. "O Brasil não era um objetivo prioritário para o Rafale. Temos objetivos mais importantes na Índia e no Golfo (Estados Árabes)."

O presidente francês, François Hollande, esteve no Brasil em 12 de dezembro com a meta de impulsionar o negócio.

A Dassault está envolvida há mais de um ano em negociações exclusivas com o governo indiano para a venda de 126 aviões. Um oficial da Força Aérea da Índia disse no fim de outubro esperar concluir o negócio até março de 2014.

"A escolha do Brasil é lógica", disse um trader baseado em Paris. "Foi uma escolha econômica pelo avião sueco."

"A França precisa entender que o Rafale é muito caro e que a qualidade do equipamento não é levada em consideração no atual processo decisório. Com esse fracasso, o contrato na Índia se torna crucial para a Dassault."

No Brasil, o caça Gripen NG, da Saab, era finalista na disputa com o Rafale e o F-18 Super Hornet, da norte-americana Boeing.

A disputa foi marcada por muitas idas e vindas, com cada uma das proponentes aparecendo como favorita em diferentes momentos da licitação.