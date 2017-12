França está pronta para diminuir participação em empresas de energia, diz ministra

Royal disse à televisão francesa que, em parceria com o ministro da Indústria, Emmanuel Macron, ela examinou ativos do setor de energia do Estado para determinar quão grande uma participação do governo precisa ser.

Questionada se o governo estaria pronto para diminuir suas participações nas duas principais empresas de energia, EDF, na qual o governo detém 84 por cento, e GDF Suez, na qual detém 33,6 por cento, ela disse que essas participações poderiam diminuir.

"Não há razão para manter essas participações no mesmo nível, uma vez que mantemos a mesma influência sobre a estratégias delas", disse Royal.

(Por Geert De Clercq)