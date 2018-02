França iniciou proibição

O Estado francês custeará as cirurgias de remoção do silicone da PIP, que faliu em 2010. No total, mulheres de 68 países portam as próteses da marca. A intervenção cirúrgica é preventiva, facultativa e não urgente.

Além dos custos de hospitalização, o governo pagará a cirurgia de remoção e a introdução de novas próteses caso a cirurgia original tenha tido caráter reparador. Em caso de intervenções estéticas, o preço das próteses - que na França gira em torno de € 600 - não será coberto.