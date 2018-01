França investe 2 bilhões de euros na criação de seu ´Google´ O presidente francês, Jacques Chirac, informou que o seu país investirá 2 bilhões de euros em seis projetos tecnológicos com o propósito de recolocar a França na vanguarda industrial. O Estado estará associado a empresas encarregadas de conceber e desenvolver inovações tecnológicas. O primeiro e mais marcante dos projetos é um sistema de buscas na internet chamado Quaero ("Procurar", em latim), que deve ser apresentado com mais detalhes até o fim deste mês. O Quaero será fruto de uma cooperação franco-alemã para competir com os americanos Google e Yahoo. As três empresas envolvidas neste projeto são a Thomson, a France Télécom e a Exalead. "Frente ao crescimento exponencial da indústria dos mecanismos de busca, a França e seus sócios alemães, e amanhã europeus, teriam de figurar como competidores à altura", disse Chirac sobre o projeto. Os outros projetos tratam do desenvolvimento de carros híbridos (a combustão e elétricos) e bio-refinarias vegetais, trens de metrô mais econômicos, televisões digitais móveis e até um "edifício ecológico", que poderia reaproveitar quase todos os recursos utilizados. A França buscou inovações nos temas tecnológicos mais discutidos atualmente. Estão envolvidas empresas européias como Citrõen, Michelin e Siemens. Os 2 bilhões serão financiados pelas empresas e pela recém-criada Agência Francesa de Inovação Industrial (Afii), à qual Chirac quer dar uma dimensão continental, expandindo-a para outros países da União Européia. "Esta pode ser a chave-mestra para o renascimento da política industrial européia", disse. Até o final do ano, a Afii deverá examinar outros 30 projetos.