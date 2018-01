França prende menor, suspeita de ser jihadista, antes de partir para Síria

O ministro do interior, Bernard Cazeneuve, disse em um comunicado que a polícia de fronteiras do aeroporto de Nice, prendeu a menina no sábado, antes da sua partida “para a jihad”.

Um homem de cerca de 20 anos foi preso mais tarde, sob suspeita de ser seu recrutador e de ter comprado sua passagem de avião para a Turquia, para depois chegar à Síria.

Milhares de combatentes estrangeiros, muitos deles da Europa Ocidental, se juntaram a grupos islâmicos extremistas que lutam na Síria e no Iraque, de acordo com estimativas da inteligência dos EUA e da Europa.

(Por Alexandria Sage)