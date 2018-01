França pressiona membros da ONU a apoiarem luta contra Estado Islâmico

NAÇÕES UNIDAS - A França quer que os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pressionem todos os países que tenham capacidade a se unirem à luta contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, depois que os militantes do grupo reivindicaram a autoria da queda de um avião de passageiros russo e de ataques em Paris, Líbano, Turquia e Tunísia.

A França circulou um esboço de resolução entre os 15 membros do conselho nesta quinta-feira, 19, que também pede que os países "redobrem e coordenem seus esforços para prevenir e suprimir atos terroristas cometidos especialmente" pelo Estado Islâmico.

O documento proposto estabelece um confronto entre França e Rússia, que na quarta-feira ressuscitaram a tentativa de obter na ONU a aprovação para uma ação militar internacional contra o Estado Islâmico ao submeter um esboço editado de uma proposta de resolução que já circulou no conselho em 30 de setembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse esboço faz um apelo para que os países coordenem suas atividades militares com o governo do presidente da Síria, Bashar Assad, e foi descartado pela Grã-Bretanha, que tem poder de veto no conselho, e por outros membros.

O embaixador britânico Matthew Rycroft, presidente do Conselho de Segurança em novembro, disse nesta quinta-feira que a proposta de resolução francesa é mais sucinta e contém áreas da luta contra o Estado Islâmico nas quais o conselho pode chegar a acordo.

"O esboço russo ainda fala de questões que dividem o Conselho de Segurança, então não vejo muita perspectiva para isso", disse ele, acrescentando que pouca coisa mudou no texto atualizado. "Ela (a proposta russa) busca legitimar a autoridade de Assad." / REUTERS