França registra déficit orçamentário acima da meta da UE

PARIS - O déficit orçamentário da França caiu de 3,6% em 2015 para 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, indicou o Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (Insee) nesta sexta-feira, 24. O número supera a meta estipulada pela União Europeia, de 3%.

Os dados são uma decepção para o governo francês, que nas últimas semanas assegurou que cumpriria o objetivo, apesar do crescimento econômico mais baixo que o previsto. O PIB francês teve expansão anual de 1,1% no quarto trimestre de 2016, ante previsão de 1,2%, informou o governo nesta sexta.

O governo francês negociou adiamento com Bruxelas para levar o déficit abaixo de 3% e se comprometeu a reduzir o gasto público em 2014, que passou de 57,1% do PIB para 56,2% em 2016. O déficit público subiu para 96% do PIB em 2016, frente aos 95,6% de 2015.

"Todas as condições estão favoráveis para que o déficit volte para abaixo de 3% em 2017", garantiu o ministro das Finanças, Michel Sapin, na sexta. / AFP e Dow Jones Newswires