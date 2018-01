França se empenha por fatia da Bouygues na Alstom antes de acordo com GE

As conversas entre autoridades do governo e do grupo Bouygues sobre o preço pela fatia de 20 por cento estão "no caminho certo" para conclusão no final do dia, disseram duas fontes.

O governo socialista da França fez da compra de participação uma pré-condição para a aprovação da oferta da GE para o negócio de energia da Alstom, que expira formalmente na segunda-feira.

O governo quer garantir sua influência em uma complicada junção que irá, por exemplo, ter negócios de redes de energia e de energia renovável da Alstom alocadas em joint ventures controladas pela GE na França.

A empresa de construção e telecomunicações Bouygues, no entanto, tem recusado as propostas oficiais para que ela venda sua participação ao preço de mercado, no montante de 28 euros por ação no fechamento do pregão de sexta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As negociações são intensas, mas presentes para Martin Bouygues estão fora de questão", disse o ministro da Economia Arnaud Montebourg ao diário Le Parisien em uma entrevista publicada neste domingo, referindo-se ao presidente e CEO do grupo.

O acordo GE-Alstom "terá custo zero para o contribuinte francês", acrescentou.

Bouygues e Alstom não quiseram comentar sobre as negociações em curso.

A Alstom no sábado anunciou apoio unânime do Conselho para o acordo com a GE, que avalia os negócios de energia da empresa em 12,35 bilhões de euros (16,77 bilhões de dólares).

(Por Laurence Frost e Marion Douet; reportagem adicional Jean-Baptiste Vey e Benjamin Mallet)