França terá micro online a ? 1 por dia A França anunciou um programa de inclusão digital pelo qual oferecerá computadores com acesso à internet pelo custo de ? 1 por dia. A idéia é promover o acesso a serviços públicos, ensino e aperfeiçoamento profissional, por meio de programas educacionais, para a população de baixa renda. Pouco mais da metade dos franceses tem computador em casa, e apenas 38% utilizam a internet em seus domicílios. Os micros terão um pacote básico de aplicativos para navegação, comunicação, segurança e edição de texto. O contrato mínimo para uso destas máquinas é de três anos e a meta do programa é de oferecer acesso a pelo menos 1,2 milhão de franceses. (Com Agências Internacionais)