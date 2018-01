França terá solução IPTV da Microsoft A Club Internet, divisão internet da Deutsche Telekom para o mercado francês será a primeira empresa no velho continente a vender a solução da Microsoft de vídeo sob demanda usando a tecnologia IPTV. Este sistema permitirá o fornecimento de sinais de vídeo em alta definição de até dois programas simultaneamente, o que possibilitará aos usuários assistir a uma atração enquanto gravam outra. O decodificador utilizado trará um HD interno com capacidade suficiente para armazenar até 50 horas de programação. A Microsoft também deve começar a vender seu software com a Deutsche Telekom na Alemanha; e com a British Telecom no Reino Unido, até o final do terceiro trimestre. Competição A Microsoft não é a única empresa de olho no crescente mercado de IPTV: a gigante do networking Cisco fez grandes investimentos na área com a aquisição da fabricante de decodificadores Scientific Atlanta, no ano passado, por US$ 6,9 bilhões. A empresa tinha um conhecido projeto de desenvolvimento de decodificadores para IPTV, que a Cisco quer agregar ao seu portfólio de produtos para operadoras de telefonia e de serviços de TV por assinatura. O mercado de IPTV ainda é pouco significativo mas deve crescer bastante nos próximos anos. Segundo um estudo da empresa de pesquisas In-Stat, o número de decodificadores IPTV deve saltar das 3 milhões de unidades vendidas em 2005 para 27 milhões até 2010.